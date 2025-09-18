可寧衛發表聲明反駁市場指控失實 不排除採取必要法律行動

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-18 11:31

‌



可寧衛總經理楊永發。(鉅亨網記者張欽發攝)

可寧衛指出，公司自成立以來，長期深耕廢棄物處理及資源循環產業，始終秉持合法、專業、透明的經營原則，並依循中央與地方各級主管機關的規範辦理所有業務。公司歷年營運皆有完整紀錄，也接受主管機關的嚴格審查與監督。我們所有處理流程均恪守相關法規，更長期站在前線，主動協助政府追查、處理非法傾倒及違規行為，承擔產業責任，持續成為守護環境的重要夥伴，更主動配合政策方向推動循環經濟與淨零轉型，持續投入大量資源於環境治理與永續發展。

‌



可寧衛指出，電子媒體在節目中所謂涉及「黑金集團」、「囂張開挖」、「偷倒廢棄物」等說法，屬不實指控，與事實嚴重不符。可寧衛為解決偷倒問題的專業廢棄物處理公司，卻被扣上與非法傾倒廢棄物不當連結之說法，嚴重影響聲譽；相反地，我們一向積極配合主管機關執法，並建立嚴謹的監管與內控機制，以確保所有業務之合法性與透明度。

可寧衛強調，合法業者是政府打擊非法的重要後盾。唯有透過合法業者提供正規且規模化的處理能量，政府才能在執法過程中有效引導廢棄物流向合法管道，達到「杜絕非法，導向合法」的治治理目標。

可寧衛指出，公司多年來即以此為職志，持續成為政府與社會共同守護環境的合作夥伴。公司尊重媒體之監督角色，但呼籲媒體及公眾人物在發表評論時，應秉持查證責任與專業倫理，不應憑臆測或未經驗證之訊息，散布錯誤或誤導言論。此類不實內容，不僅侵害公司與股東、員工之權益，更可能誤導社會大眾對環境治理的正確認知。對於相關不實指控，本公司已啟動資料蒐集與法律評估程序，並將視情況採取必要法律行動，以維護公司清譽與正當權益。