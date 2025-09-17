盤後速報 - 凱崴(5498)次交易(18)日除息0.15元，參考價18.65元
凱崴(5498-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.15元。
首日參考價為18.65元，相較今日收盤價18.80元，息值合計為0.15元，股息殖利率0.79%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/18
|18.80
|0.1494
|0.79%
|0.0
|2023/09/12
|11.55
|0.0999
|0.86%
|0.1149
|2021/09/08
|16.55
|0.2
|1.21%
|0.4
|2020/09/01
|11.5
|0.03
|0.26%
|0.27
|2018/08/28
|10.85
|0.018
|0.17%
|0.162
