search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤後速報 - 凱崴(5498)次交易(18)日除息0.15元，參考價18.65元

鉅亨網新聞中心


凱崴(5498-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.15元。

首日參考價為18.65元，相較今日收盤價18.80元，息值合計為0.15元，股息殖利率0.79%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/18 18.80 0.1494 0.79% 0.0
2023/09/12 11.55 0.0999 0.86% 0.1149
2021/09/08 16.55 0.2 1.21% 0.4
2020/09/01 11.5 0.03 0.26% 0.27
2018/08/28 10.85 0.018 0.17% 0.162

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
凱崴18.8-1.83%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

中強短弱
凱崴

75%

勝率

#波段回檔股

中強短弱
凱崴

75%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty