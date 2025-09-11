search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤後速報 - 凱崴(5498)下週(9月18日)除息0.15元，預估參考價19.3元

鉅亨網新聞中心


凱崴(5498-TW)下週(9月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.15元。

以今日(9月11日)收盤價19.45元計算，預估參考價為19.3元，息值合計為0.15元，股息殖利率0.77%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

凱崴(5498-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電鍍液乾膜鑽頭等印刷電路板原料之設計製造加工買賣業務。印刷電路板專用機之設計、製造、買賣業務。前各項產品之代理、經銷、報價、投標業務。近5日股價下跌4.06%，櫃買市場加權指數上漲2.71%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/18 19.45 0.1494 0.77% 0.0
2023/09/12 11.55 0.0999 0.86% 0.1149
2021/09/08 16.55 0.2 1.21% 0.4
2020/09/01 11.5 0.03 0.26% 0.27
2018/08/28 10.85 0.018 0.17% 0.162

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數25215.71+0.09%
凱崴19.45-3.23%

鉅亨贏指標

了解更多

#母子棄守

偏強
凱崴

75%

勝率

延伸閱讀



Empty