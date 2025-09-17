search icon



盤後速報 - 加捷生醫(4109)下週(9月24日)除息0.5元，預估參考價16.1元

鉅亨網新聞中心


加捷生醫(4109-TW)下週(9月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(9月17日)收盤價16.60元計算，預估參考價為16.1元，息值合計為0.5元，股息殖利率3.01%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

加捷生醫(4109-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為一、甲魚粉、甲魚蛋、甲魚油等甲魚食品加工製造銷售買賣業務。二、甲魚加工買賣業務。近5日股價下跌1.48%，櫃買市場加權指數下跌0.1%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/24 16.60 0.5 3.01% 0.0
2024/08/26 31.95 0.5 1.56% 0.0
2017/09/05 18.950001 0.08 0.42% 0.4
2016/09/12 21.799999 0.2 0.92% 0.3
2015/09/14 23.75 0.2014 0.85% 0.4028

台股台股除權息台股盤後盤後速報

集中市場加權指數25438.25-0.75%
加捷生醫16.6+0.00%

