盤中速報 - 恆生科技指數上漲182.78點至6260.44點，漲幅3.01%
截至台北時間17日11:01，恆生科技指數上漲182.78點（或3.01%），暫報6260.44點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.27%
- 近 1 月：+9.64%
- 近 3 月：+14.67%
- 近 6 月：+3.35%
- 今年以來：+36.02%
焦點個股
農產品相關概念領漲+5.69%。其中 中國萬天控股(01854-HK) 上漲 30.77% ; 從玉智農(00875-HK) 上漲 25% ; 大成玉米集團(03889-HK) 上漲 5.56% 。
重型機械概念領漲+3.35%。其中 信銘生命科技(00474-HK) 上漲 33.33% ; 兆邦基生活(01660-HK) 上漲 8.72% ; 維亮控股(08612-HK) 上漲 6.67% 。
