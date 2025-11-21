盤中速報 - 恆生指數下跌-547.81點至25287.76點，跌幅2.12%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間21日01:00，恆生指數下跌547.81點（或2.12%），暫報25287.76點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.57%
- 近 1 月：-0.09%
- 近 3 月：+2.66%
- 近 6 月：+9.1%
- 今年以來：+31.66%
焦點個股
大中華區概念領跌-4.81%。其中 ＸＬ二南方恒科(07226-HK) 下跌 6.4% ; ＦＬ二南方國指(07288-HK) 下跌 4.45% ; ＸＬ二南方滬深三(07233-HK) 下跌 4.29% 。
生物科技概念領跌-4.73%。其中 加科思－Ｂ(01167-HK) 下跌 13.75% ; 中生北控生物科技(08247-HK) 下跌 10.71% ; 歌禮製藥－Ｂ(01672-HK) 下跌 9.41% 。
