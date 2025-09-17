鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-17 17:20

周二 (16 日) 晚上，一場長達近兩小時的發布會讓鴻蒙智行首款旅行車享界 S9T 大放異彩，這款被外界稱作「最美旅行車」的新車正式開賣，售價人民幣 30.98 萬元 (約 133 萬台幣) 起，上市僅 1 小時，大定就突破 5000 輛，市場反饋十分火熱。

入門即頂配！華為造車持續加速 享界S9T正式開賣133萬起 北汽：余承東出品必屬精品(圖取自鴻蒙智行微博)

享界 S9T 在安全性能上表現卓越。被動安全方面，81.4% 的車身採用高強度熱成型鋼以及鋁合金，A 柱、前車艙、車門等都做了強化，全車配有 9 個安全氣囊。主動安全方面，全車設置七重冗餘，涵蓋轉向、煞車、驅動、駐車、配電、感知和通訊等方面。輔助駕駛系統搭載華為最新的 ADS4.0，感知硬體全面升級，全車 36 個感測器，包括 4 個雷射雷達 (1 個 192 線 + 3 個固態)、5 個 4D 毫米波雷達等，其配置和尊界 S800、新問界 M9 一樣，屬於 Ultra 版本。車輛也搭載全維防撞 4.0 系統，可實現雨天夜晚時速 120 公里煞停、eAES 邊煞車邊讓。

在功能方面，享界 S9T 亮點頗多。首創「開門守衛」功能，後方有車輛時，能透過指示燈和警告音提醒，防止「開門殺」。基於 36 個高精感應器，推出旅拍功能，語音或輕觸方向盤就能喚醒，有三種拍攝模式，單次能記錄 5 分鐘高清影像，影片可一鍵分享，能記錄旅行路上的各種美好時刻。

座艙全面升級為全新寰宇座艙，前排有 16.1 吋中控螢幕和 12.3 吋副駕螢幕，兩側是電子後視鏡，後排有尊界 S800 同款、磁吸可拆卸的 MagLink 控制螢幕，還推出智慧投影巨幕系統 2.0，車內配備可升降的 15.6 吋吸頂螢幕，搭配華為悅彰音響卓越系列，放下幕布就是「影院模式」，MagLink Mini 控制螢幕可在車外控制屏幕。

底盤採用華為新一代途靈平台，升級了六合一全域融合架構，氣壓懸吊等全系標配，能調整 5 檔，支援 50mm 升降，道路預瞄魔毯懸吊 2.0 可提前預判路況，實測在多種路況下都能保持平穩，還配備暈車舒緩 2.0 功能，未來「五界」新車都會配備。

享界 S9T 外觀也有獨特之處，車身尺寸為 5160×2005×1492mm，軸距達 3050mm，接近 D 級車尺寸，車身高度較 S9 增加 6mm。前臉延續享界 S9 設計風格，但換了專屬車標「寰宇之星」，車側採用掀背造型，風阻係數僅 0.23，低於保時捷 Taycan Turismo 的 0.26，還有隱藏式門把手、無框車門等設計，推出手勢控車功能。尾部採用星雲尾燈，含 328 顆 LED 燈珠動態流動，配備大尺寸尾翼和電動掀背尾門，還有電動遮陽簾、小掛鉤和 220V 交流電、6kW 高功率供電。

車內空間佈置及收納也有調整，搭乘空間高達 1962mm，後座空間達 1000mm，全車有 32 處收納空間，後車箱空間達 729L，比享界 S9 多出近一倍，二排可 180 度平放，連著後行李箱空間可擴充到 1677L，底板下方有暗格收納空間，純電版前行李箱空間可擴充到 1677L，底板下方有暗格收納空間，純電版前行李箱空間可擴充空間，中央扶手箱有氣氛燈提示的無線充電艙，壓縮機冷暖箱容量 6.2L，支援溫度調節，方便取用。

動力與續航上，S9T 零到百公里加速時間 3.95 秒，麋鹿測試 83.3km/h。增程版搭載華為雪鴞增程系統，有 37kwh/53.4kwh 兩種電池，純電續航最高 354km，綜合續航力達 1305km。純電版分兩驅和四輪驅動，配備 100kWh 巨鯨電池，純電續航最高可達 801km，支援 800V 高壓快充，充電 15 分鐘，可從 20%-30% 充到 80%。

增程和純電各自分為 Max 和 Ultra 兩個版本，增程版售價分別為 30.98 萬、34.98 萬元，純電版售價分別為 32.98 萬元、36.98 萬元，鴻蒙智行老車主增購或換購可減免 2 萬元尾款。