外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大跌0.48%，報1.3774元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間29日03:40，美元/加幣下跌0.0066點跌幅達0.48%，暫報1.3774點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.58%
- 近 1 週：+0.70%
- 近 3 月：+1.45%
- 近 6 月：-1.35%
- 今年以來：+0.85%
美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性0.71，本日下跌0.42%
- 美元/瑞典克朗相關性0.66，本日下跌0.29%
- 美元/新加坡幣相關性0.59，本日下跌0.07%
美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
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