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外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大跌0.48%，報1.3774元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間29日03:40，美元/加幣下跌0.0066點跌幅達0.48%，暫報1.3774點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.58%
  • 近 1 週：+0.70%
  • 近 3 月：+1.45%
  • 近 6 月：-1.35%
  • 今年以來：+0.85%

美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞郎相關性0.71，本日下跌0.42%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.66，本日下跌0.29%
  • 美元/新加坡幣相關性0.59，本日下跌0.07%

美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.65，本日下跌0.35%
  • 英鎊/美元相關性-0.60，本日下跌0.13%
  • 紐元/美元相關性-0.60，本日下跌0.63%

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美元/加幣1.3783-0.01%
澳元/美元0.7163+0.01%
英鎊/美元1.3439+0.00%
紐元/美元0.5932-0.02%

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