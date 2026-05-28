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外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大跌0.47%，報0.7832元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間29日05:20，美元/瑞郎下跌0.0037點跌幅達0.47%，暫報0.7832點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.29%
  • 近 1 週：+0.03%
  • 近 3 月：+2.37%
  • 近 6 月：-2.20%
  • 今年以來：-0.74%

美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.84，本日下跌0.43%
  • 美元/新加坡幣相關性0.79，本日下跌0.08%
  • 美元/加幣相關性0.71，本日下跌0.41%

美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.82，本日下跌0.21%
  • 英鎊/美元相關性-0.81，本日下跌0.12%
  • 紐元/美元相關性-0.75，本日下跌0.53%

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美元/瑞郎0.7836+0.01%
加幣/美元0.7254+0.03%
歐元/美元1.1648-0.02%
英鎊/美元1.3439+0.00%
紐元/美元0.5932-0.02%

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