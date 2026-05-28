外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大跌0.47%，報0.7832元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間29日05:20，美元/瑞郎下跌0.0037點跌幅達0.47%，暫報0.7832點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.29%
- 近 1 週：+0.03%
- 近 3 月：+2.37%
- 近 6 月：-2.20%
- 今年以來：-0.74%
美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.84，本日下跌0.43%
- 美元/新加坡幣相關性0.79，本日下跌0.08%
- 美元/加幣相關性0.71，本日下跌0.41%
美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
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