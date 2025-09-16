鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想國演藝(LYV-US)EPS預估下修至0.82元，預估目標價為178.50元
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對理想國演藝(LYV-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.85元下修至0.82元，其中最高估值1.98元，最低估值-0.3元，預估目標價為178.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.98(1.98)
|4.25
|5.31
|6.05
|最低值
|-0.3(-0.3)
|0.71
|0.93
|1.26
|平均值
|0.9(0.94)
|2.86
|3.6
|3.46
|中位數
|0.82(0.85)
|3.07
|3.83
|3.26
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|267.76億
|292.78億
|322.99億
|351.41億
|最低值
|248.23億
|268.28億
|296.74億
|321.14億
|平均值
|259.32億
|282.65億
|311.10億
|336.47億
|中位數
|259.51億
|284.73億
|312.12億
|339.33億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-8.12
|-3.09
|0.64
|1.37
|2.74
|營業收入
|18.61億
|62.68億
|166.81億
|227.49億
|231.56億
詳細資訊請看美股內頁：
理想國演藝(LYV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
