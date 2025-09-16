search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤後速報 - 歐格(3002)次交易(17)日除息0.7元，參考價16.4元

鉅亨網新聞中心


歐格(3002-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。

首日參考價為16.4元，相較今日收盤價17.10元，息值合計為0.7元，股息殖利率4.08%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/17 17.10 0.69782 4.08% 0.0
2024/08/26 14.9 0.31952 2.14% 0.0
2023/08/22 13.5 0.15 1.11% 0.0
2021/08/31 11.75 0.102 0.87% 0.0
2020/08/25 11.25 0.47 4.18% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
歐格17.1+3.01%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty