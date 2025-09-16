盤後速報 - 漢平(2488)次交易(17)日除息3.2元，參考價46.4元
鉅亨網新聞中心
漢平(2488-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.2元。
首日參考價為46.4元，相較今日收盤價49.60元，息值合計為3.2元，股息殖利率6.45%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/17
|49.60
|3.2
|6.45%
|0.0
|2024/09/24
|51.5
|2.8
|5.44%
|0.0
|2023/09/13
|38.7
|2.5
|6.46%
|0.0
|2022/09/21
|30.6
|1.2
|3.92%
|0.0
|2021/09/22
|29.6
|1.5
|5.07%
|0.0
