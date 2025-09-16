search icon



盤後速報 - 漢平(2488)次交易(17)日除息3.2元，參考價46.4元

鉅亨網新聞中心


漢平(2488-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.2元。

首日參考價為46.4元，相較今日收盤價49.60元，息值合計為3.2元，股息殖利率6.45%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/17 49.60 3.2 6.45% 0.0
2024/09/24 51.5 2.8 5.44% 0.0
2023/09/13 38.7 2.5 6.46% 0.0
2022/09/21 30.6 1.2 3.92% 0.0
2021/09/22 29.6 1.5 5.07% 0.0

