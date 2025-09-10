盤後速報 - 漢平(2488)下週(9月17日)除息3.2元，預估參考價46.3元
鉅亨網新聞中心
漢平(2488-TW)下週(9月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.2元。
以今日(9月10日)收盤價49.50元計算，預估參考價為46.3元，息值合計為3.2元，股息殖利率6.46%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月10日)收盤價做計算，僅提供參考）
漢平(2488-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為電器製造業.照明設備製造業.資料儲存及處理設備製造業.。無線通信機械器材製造業.電子零組件製造業。國際貿易業.產品設計業.資訊軟體服務業。近5日股價上漲0.2%，集中市場加權指數上漲3.49%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/17
|49.50
|3.2
|6.46%
|0.0
|2024/09/24
|51.5
|2.8
|5.44%
|0.0
|2023/09/13
|38.7
|2.5
|6.46%
|0.0
|2022/09/21
|30.6
|1.2
|3.92%
|0.0
|2021/09/22
|29.6
|1.5
|5.07%
|0.0
