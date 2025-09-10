search icon



鉅亨速報

盤後速報 - 漢平(2488)下週(9月17日)除息3.2元，預估參考價46.3元

鉅亨網新聞中心


漢平(2488-TW)下週(9月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.2元。

以今日(9月10日)收盤價49.50元計算，預估參考價為46.3元，息值合計為3.2元，股息殖利率6.46%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月10日)收盤價做計算，僅提供參考）

漢平(2488-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為電器製造業.照明設備製造業.資料儲存及處理設備製造業.。無線通信機械器材製造業.電子零組件製造業。國際貿易業.產品設計業.資訊軟體服務業。近5日股價上漲0.2%，集中市場加權指數上漲3.49%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/17 49.50 3.2 6.46% 0.0
2024/09/24 51.5 2.8 5.44% 0.0
2023/09/13 38.7 2.5 6.46% 0.0
2022/09/21 30.6 1.2 3.92% 0.0
2021/09/22 29.6 1.5 5.07% 0.0

