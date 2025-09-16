盤後速報 - 復華彭博新興債(00711B)次交易(17)日除息0.19元，參考價15.71元
鉅亨網新聞中心
復華彭博新興債(00711B-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.19元。
首日參考價為15.71元，相較今日收盤價15.90元，息值合計為0.19元，股息殖利率1.19%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/17
|15.90
|0.19
|1.19%
|0.0
|2025/06/18
|14.6
|0.19
|1.3%
|0.0
|2025/03/19
|16.65
|0.19
|1.14%
|0.0
|2024/12/18
|16.5
|0.19
|1.15%
|0.0
|2024/09/19
|17.42
|0.2
|1.15%
|0.0
