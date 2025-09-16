search icon



盤後速報 - 復華彭博新興債(00711B)次交易(17)日除息0.19元，參考價15.71元

鉅亨網新聞中心


復華彭博新興債(00711B-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.19元。

首日參考價為15.71元，相較今日收盤價15.90元，息值合計為0.19元，股息殖利率1.19%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/17 15.90 0.19 1.19% 0.0
2025/06/18 14.6 0.19 1.3% 0.0
2025/03/19 16.65 0.19 1.14% 0.0
2024/12/18 16.5 0.19 1.15% 0.0
2024/09/19 17.42 0.2 1.15% 0.0

