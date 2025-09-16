盤後速報 - 公準(3178)下週(9月23日)除息0.5元，預估參考價60.0元
鉅亨網新聞中心
公準(3178-TW)下週(9月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(9月16日)收盤價60.50元計算，預估參考價為60.0元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.83%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
公準(3178-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為高科技與高端技術產業製程設備及所需之工模夾治具及關鍵零組件。模具零組件。自動化設備。近5日股價下跌5.67%，櫃買市場加權指數下跌1.52%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/23
|60.50
|0.5
|0.83%
|0.0
|2024/09/24
|88.8
|2.25
|2.53%
|0.0
|2023/09/12
|100.0
|2.5
|2.5%
|0.0
|2022/08/17
|65.0
|1.0
|1.54%
|0.0
|2021/09/23
|63.9
|1.2
|1.88%
|0.0
