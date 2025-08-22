鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-08-22 20:06

台新新光金控旗下元富證券子公司元富期貨響應期交所推出的「周五到期臺指選擇權」契約，建立周三與周五「雙到期」架構，有助投資人針對周四、周五發布的重大經濟數據或政策消息進行事件型策略操作，提供短期避險與策略調整的靈活性。

元富期貨推智慧跟單 助攻短線策略與程式交易升級。(鉅亨網資料照)

元富期貨看準市場契機，即日起至 10 月 16 日推出「周五到期臺指選擇權」回饋活動，同時結合專業程式交易平台「 MultiCharts」 與智慧跟單系統，讓投資人短線掌握市場波動、長線布局交易優勢。

元富期貨總經理黃正雄表示，近年期權市場結構快速轉變，吸引更多年輕投資族群參與，據期交所數據顯示，20 至 40 歲新開戶比例持續上升。

黃正雄提醒，期權雖具高槓桿與高報酬潛力，但風險同樣不可忽視，投資人應在進場前充分理解商品機制，並嚴格執行風險管理，避免盲目追價與過度交易。

另外，在策略工具方面，元富期貨專業顧問團隊開發多套可搭配「智慧跟單系統」的程式交易策略，協助投資人突破傳統程式交易的技術門檻。

同時，元富期貨提供專業級程式交易平台 MultiCharts，支援策略開發、回測與主動式交易，讓具備程式交易經驗的投資人可靈活打造個人化策略，把握市場機會。