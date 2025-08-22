元富期貨推智慧跟單 助攻短線策略與程式交易升級
鉅亨網記者王莞甯 台北
台新新光金控旗下元富證券子公司元富期貨響應期交所推出的「周五到期臺指選擇權」契約，建立周三與周五「雙到期」架構，有助投資人針對周四、周五發布的重大經濟數據或政策消息進行事件型策略操作，提供短期避險與策略調整的靈活性。
元富期貨看準市場契機，即日起至 10 月 16 日推出「周五到期臺指選擇權」回饋活動，同時結合專業程式交易平台「 MultiCharts」 與智慧跟單系統，讓投資人短線掌握市場波動、長線布局交易優勢。
元富期貨總經理黃正雄表示，近年期權市場結構快速轉變，吸引更多年輕投資族群參與，據期交所數據顯示，20 至 40 歲新開戶比例持續上升。
黃正雄提醒，期權雖具高槓桿與高報酬潛力，但風險同樣不可忽視，投資人應在進場前充分理解商品機制，並嚴格執行風險管理，避免盲目追價與過度交易。
另外，在策略工具方面，元富期貨專業顧問團隊開發多套可搭配「智慧跟單系統」的程式交易策略，協助投資人突破傳統程式交易的技術門檻。
同時，元富期貨提供專業級程式交易平台 MultiCharts，支援策略開發、回測與主動式交易，讓具備程式交易經驗的投資人可靈活打造個人化策略，把握市場機會。
周五到期臺指選擇權的推出，有助投資人進行事件型策略操作並提升避險效率，該商品具四大優勢，包括 (1) 即時應對市場事件：適合針對科技股財報等周四晚間公布後的短期波動布局；(2) 低權利金門檻：存續期短、權利金相對低，適合小資金槓桿操作；(3) 資金運用效率高：快速建倉與調整部位，靈活調度資金；(4) 完善市場結構：強化避險與風險管理機制，提升市場即時反應能力。
