1. 外資累計買超 5 日的股票
鴻海 (2317-TW)、寶成 (9904-TW)、南亞科 (2408-TW)、台新新光金 (2887-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
鴻海 (2317-TW)、南亞科 (2408-TW)、台新新光金 (2887-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
鴻海 (2317-TW)、南亞科 (2408-TW)、台新新光金 (2887-TW)、中信金 (2891-TW)、永豐金 (2890-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
台新新光金 (2887-TW)、中信金 (2891-TW)、鴻海 (2317-TW)、南亞科 (2408-TW)、國泰金 (2882-TW)


5. 外資當日 (15) 買超的股票
南亞科 (2408-TW)、台新新光金 (2887-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、中信金 (2891-TW)、台玻 (1802-TW)
 

鴻海214.5-0.69%
寶成28.45+0.89%
南亞科67.4+6.81%
台新新光金17.45+0.00%
中信金43.7+1.27%
永豐金24.95+0.00%
國泰金65.8+0.61%
台玻25.7+0.19%
國泰永續高股息21.12+0.33%
元大台灣價值高息9.43+0.21%
期街口布蘭特正211.38+0.62%

