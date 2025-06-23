鉅亨速報 - Factset 最新調查：額外空間倉儲(EXR-US)EPS預估上修至4.76元，預估目標價為165.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對額外空間倉儲(EXR-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.62元上修至4.76元，其中最高估值5.01元，最低估值4.24元，預估目標價為165.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.01(5.01)
|5.17
|5.5
|5.62
|最低值
|4.24(4.24)
|4.47
|4.65
|5.62
|平均值
|4.66(4.63)
|4.82
|5.11
|5.62
|中位數
|4.76(4.62)
|4.82
|5.25
|5.62
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|35.81億
|38.31億
|38.47億
|40.34億
|最低值
|32.44億
|33.29億
|21.50億
|40.34億
|平均值
|33.79億
|35.14億
|32.84億
|40.34億
|中位數
|33.69億
|34.98億
|35.18億
|40.34億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.71
|6.19
|6.41
|4.74
|4.03
|營業收入
|13.56億
|15.77億
|19.24億
|25.60億
|32.57億
詳細資訊請看美股內頁：
額外空間倉儲(EXR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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