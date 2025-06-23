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鉅亨速報 - Factset 最新調查：額外空間倉儲(EXR-US)EPS預估上修至4.76元，預估目標價為165.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對額外空間倉儲(EXR-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.62元上修至4.76元，其中最高估值5.01元，最低估值4.24元，預估目標價為165.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.01(5.01)5.175.55.62
最低值4.24(4.24)4.474.655.62
平均值4.66(4.63)4.825.115.62
中位數4.76(4.62)4.825.255.62

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值35.81億38.31億38.47億40.34億
最低值32.44億33.29億21.50億40.34億
平均值33.79億35.14億32.84億40.34億
中位數33.69億34.98億35.18億40.34億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.716.196.414.744.03
營業收入13.56億15.77億19.24億25.60億32.57億

詳細資訊請看美股內頁：
額外空間倉儲(EXR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEXR

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