鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過20.22億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格114,821.5美元，24小時漲跌幅-0.98%；以太幣(ETH)現報價格4,515.81美元，24小時漲跌幅-3.11%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達20.22億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達18.58億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達12.07億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；Hifi Finance(HIFI)24小時漲幅48.1%。
24小時跌幅：Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%；Ethernity Chain(ERN)24小時跌幅5.66%。
近一週漲幅：量子鏈幣(QTUM)近一週漲幅7.54%；DEGO(DEGO)近一週漲幅7.49%；LRC(LRC)近一週漲幅4.71%。
近一週跌幅：Hifi Finance(HIFI)近一週跌幅737%；BAKE(BAKE)近一週跌幅209%；Yield Guild Games(YGG)近一週跌幅52.2%。
