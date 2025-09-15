鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過20.22億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2025-09-15 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；Hifi Finance(HIFI)24小時漲幅48.1%。

24小時跌幅：Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%；Ethernity Chain(ERN)24小時跌幅5.66%。

近一週漲幅：量子鏈幣(QTUM)近一週漲幅7.54%；DEGO(DEGO)近一週漲幅7.49%；LRC(LRC)近一週漲幅4.71%。