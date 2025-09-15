盤後速報 - 野村趨勢動能高息(00944)次交易(16)日除息0.05元，參考價14.35元
鉅亨網新聞中心
野村趨勢動能高息(00944-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.05元。
首日參考價為14.35元，相較今日收盤價14.40元，息值合計為0.05元，股息殖利率0.38%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/16
|14.40
|0.054
|0.38%
|0.0
|2025/08/18
|14.32
|0.054
|0.38%
|0.0
|2025/07/16
|14.07
|0.054
|0.38%
|0.0
|2025/05/19
|14.43
|0.058
|0.4%
|0.0
|2025/04/18
|13.37
|0.058
|0.43%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 野村趨勢動能高息(00944)次交易(18)日除息0.05元，參考價14.27元
- 盤後速報 - 野村趨勢動能高息(00944)次交易(16)日除息0.05元，參考價14.02元
- 不管「雙率」怎麼變 AI都受惠！法人看好AI支撐台股成長
- 盤後速報 - 錸寶(8104)次交易(16)日除權息0.2元，參考價39.6元
下一篇