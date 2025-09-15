search icon



盤後速報 - 兆豐龍頭等權重(00921)次交易(16)日除息0.2元，參考價17.54元

鉅亨網新聞中心


兆豐龍頭等權重(00921-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

首日參考價為17.54元，相較今日收盤價17.74元，息值合計為0.2元，股息殖利率1.1%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/16 17.74 0.195 1.1% 0.0
2025/06/17 16.89 0.12 0.71% 0.0
2025/03/18 17.23 0.08 0.46% 0.0
2024/12/17 17.93 0.32 1.78% 0.0
2024/09/18 18.81 0.6 3.19% 0.0

