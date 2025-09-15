盤後速報 - 兆豐龍頭等權重(00921)次交易(16)日除息0.2元，參考價17.54元
鉅亨網新聞中心
兆豐龍頭等權重(00921-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
首日參考價為17.54元，相較今日收盤價17.74元，息值合計為0.2元，股息殖利率1.1%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/16
|17.74
|0.195
|1.1%
|0.0
|2025/06/17
|16.89
|0.12
|0.71%
|0.0
|2025/03/18
|17.23
|0.08
|0.46%
|0.0
|2024/12/17
|17.93
|0.32
|1.78%
|0.0
|2024/09/18
|18.81
|0.6
|3.19%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈焦點股〉台股高檔震盪 2檔主動式ETF報酬打敗正2
- 〈焦點股〉00919躋身4000億級台股ETF 除息首日爆大量
- 盤後速報 - 錸寶(8104)次交易(16)日除權息0.2元，參考價39.6元
- 盤後速報 - 青松健康(6931)次交易(16)日除息0.12元，參考價50.88元
下一篇