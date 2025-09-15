盤後速報 - 凱基優選高股息30(00915)次交易(16)日除息0.29元，參考價22.43元
鉅亨網新聞中心
凱基優選高股息30(00915-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.29元。
首日參考價為22.43元，相較今日收盤價22.72元，息值合計為0.29元，股息殖利率1.28%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/16
|22.72
|0.29
|1.28%
|0.0
|2025/06/17
|22.84
|0.21
|0.92%
|0.0
|2025/03/19
|24.5
|0.5
|2.04%
|0.0
|2024/12/17
|25.75
|0.75
|2.91%
|0.0
|2024/09/19
|27.23
|0.82
|3.01%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 台灣關稅亮牌前 三大法人狂敲金融股 含金量高ETF有戲
- Less is more？30檔成分股就夠了 這檔ETF近3年績效打敗市值型
- 00918、00915大換血 青睞這2檔金控+潤泰雙雄
- 〈焦點股〉00919躋身4000億級台股ETF 除息首日爆大量
下一篇