search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤後速報 - 凱基優選高股息30(00915)次交易(16)日除息0.29元，參考價22.43元

鉅亨網新聞中心


凱基優選高股息30(00915-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.29元。

首日參考價為22.43元，相較今日收盤價22.72元，息值合計為0.29元，股息殖利率1.28%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/16 22.72 0.29 1.28% 0.0
2025/06/17 22.84 0.21 0.92% 0.0
2025/03/19 24.5 0.5 2.04% 0.0
2024/12/17 25.75 0.75 2.91% 0.0
2024/09/19 27.23 0.82 3.01% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
凱基優選高股息3022.72+0.18%

延伸閱讀



Empty