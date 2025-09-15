鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2025-09-15 15:00

‌



隨著 Labubu 公仔的熱潮降溫，泡泡瑪特 (09992-HK) 股價持續下挫，自 8 月 26 日以來創新高以來，市值已蒸發 130 億美元。

Labubu失寵了？泡泡瑪特股價暴跌 市值蒸發130億美元。(圖:shutterstock)

摩根大通將泡泡瑪特的評級由「增持」降至「中性」，導致該公司股價周一 (15 日) 一度挫逾 8%，最低見 253.8 港元，創下 4 月以來最大跌幅。

‌



泡泡瑪特的股價也正面臨急遽下跌，自 8 月 26 日創下歷史新高以來，市值已蒸發 130 億美元，約占總市值近四分之一。該股在 2024 年因為 Labubu 帶動了許多亞洲市場的熱潮而漲幅超過 4 倍，並於本月被納入恒生指數及恒生中國企業指數。

摩根大通指出，泡泡瑪特七大催化劑中已有四項實現，即亮麗的上半年業績、與 Uniqlo 的合作、獲納入指數、珠寶店開幕，剩餘三項催化劑包括發行動畫、Labubu4.0 產品推出、互動式玩具上市的可見度均較低。

雖然 Labubu 品牌力及銷售勢頭仍然穩健，但泡泡瑪特股價今年迄今上漲逾 180%，跑贏同期恒指分別升 32% 及 52%，意味現值已充分定價，若出現任何基本面遜預期或負面消息，恐觸發股價跑輸大盤。

基於上述理由，摩根大通將泡泡瑪特的目標價調降 25% 至 300 港元，相當於動態本益比 1.1 倍或明年預測本益比 25 倍，並剔出催化劑觀察名單。

摩根大通表示，除非有新催化劑帶來持續超預期增長，否則泡泡瑪特現時風險回報並不吸引，建議投資者待下一個催化窗口（2025 年第四季至 2026 年第一季）再重新部署。

針對媒體近期對 Labubu 二手價及產品質素、設計及授權存在負面評論，摩根大通認為，這些報導與基本面無關，但市場需要時間消化，「假若市場對上述報導反應過度，導致股價大幅回吐，反而可視作買入良機」。