〈走進中國〉超過70萬中小學教師有研究生學歷 越來越多博士到中小學當老師

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-15 05:00

近年來在中國中小學專任教師中，具有碩博士學歷的老師數量快速增加。

超過70萬中小學教師有研究生學歷，越來越多博士到中小學當老師。（圖：Shutterstock）

麥可思近日發布的報告指出，中小學教育作為教育體系的基石，對於培養下一代具有至關重要的作用。近年來，中小學教師隊伍存在明顯學歷上移現象。

整體來看，具有研究生學歷的中小學教師已經超過 70 萬人。教育部更新至 2023 年的教育統計數據顯示，在小學教育專任教師中，具有博士研究生學歷的有 278 人，具有碩士研究生學歷的 163,288 人。初中階段教育專任教師中，具有博士研究生學歷的 1,115 人，具有碩士研究生學歷的超過 23 萬人。普通高中具有博士研究生學歷的達到 2,941 人，具有碩士學歷的達 30.73 萬人。

另外，在中等職業教育的專任教師隊伍中，擁有博士研究生學歷的有 715 人，擁有碩士研究生學歷的有 68,406 人。

《第一財經》指出，近年來名校碩博士到中小學任教的情況越來越多，尤其是中學普通高中。過去清華大學、北京大學等名校畢業生到中學任教的現象，常見於深圳、北京等一線城市和杭州等新一線城市著名中學，比如深圳中學、杭州學軍中學等。

近年來這一現象逐漸向一些二線城市、三線城市以及縣級中學擴散。

去年 8 月，浙江省紹興市嵊州市教育體育局發布《2024 年嵊州市教育體育局下屬學校公開招聘教師擬聘用人員公示》，名單顯示，擬聘用對象均來自全國排名靠前的頂尖名校。其中有 1 名廈門大學博士研究生，1 名吉林大學博士研究生。還有來自清華、北大、浙大等大學的碩士、本科畢業生。

去年 10 月，陝西神木一中學公布的新任教師名單共 47 人，有 27 人為碩士畢業。

在專家看來，名校碩博士到中學任教是一個好現象，因為中學教育的水準提高了，也有利於為高等教育輸送更多優秀生源，進而培養更多優秀人才。

中小城市研究院院長牛鳳瑞表示，未來這一現象會越來越多，一部分碩博士到中小學任教，對中小學生的成長，對中小學教育的發展，起到積極促進作用。比如現在科技發展這麼快，擁有高學歷的老師，對於中小學生的未來發展也大有好處。

廈門大學經濟學系副教授丁長發說，具有研究生學歷的中小學老師比重不斷提升，有多個因素。一方面，隨著高等教育的發展，碩博士畢業生增多。其中很多人追求比較穩定的編內工作。

另一方面，隨著經濟發展，北上廣深、杭州、蘇州、廈門等大城市十幾年前已經開始大量引進研究生到中小學任教，現如今一二線城市中小學老師學歷大幅度提升。

還有一些經濟發達的中小城市、縣城通過較好的福利待遇如編制、安家費等，也吸引大量研究生。

同時，在相關政策支持之下，很多在職中小學老師攻讀教育學碩士、博士。在各種因素影響之下，具有研究生學歷的中小學老師也越來越多。