鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過17.75億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2025-09-14 10:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：Hifi Finance(HIFI)24小時跌幅46.4%；FIS(FIS)24小時跌幅20.8%；MBOX(MBOX)24小時跌幅16.9%。

近一週漲幅：Numeraire(NMR)近一週漲幅12.2%；Maverick Protocol(MAV)近一週漲幅12.2%；ALPINE(ALPINE)近一週漲幅6.66%。