鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過17.75億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：以太幣(ETH)現報價格4,688.61美元，24小時漲跌幅-0.43%。
亮點幣種：以太幣(ETH)24小時成交量達17.75億美元；USDC(USDC)24小時成交量達16.16億美元；狗狗幣(DOGE)24小時成交量達11.66億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。
24小時跌幅：Hifi Finance(HIFI)24小時跌幅46.4%；FIS(FIS)24小時跌幅20.8%；MBOX(MBOX)24小時跌幅16.9%。
近一週漲幅：Numeraire(NMR)近一週漲幅12.2%；Maverick Protocol(MAV)近一週漲幅12.2%；ALPINE(ALPINE)近一週漲幅6.66%。
近一週跌幅：Hifi Finance(HIFI)近一週跌幅725%；BAKE(BAKE)近一週跌幅208%；Yield Guild Games(YGG)近一週跌幅67.4%。
