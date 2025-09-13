「碳中和」還不夠？這家銀行從申請信用卡時計算碳足跡 6項碳足跡標籤為公股之最

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-13 10:23

‌



當大多數銀行推廣碳中和信用卡時，臺灣企銀的目光已超越實體信用卡，成為首家將 LCA（生命週期評估）全面導入金融服務流程碳盤查的公股銀。從客戶線上申請信用卡的那一刻起，臺企銀即開始計算碳足跡，涵蓋開戶審查、商品服務、甚至廢棄處理等階段，打造完整的「ECO Finance」生態圈。

臺灣企銀勇奪亞太暨台灣永續行動獎五項大獎，由總經理李國忠（中）代表接受台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（右）及財政部次長謝鈴媛（左）頒發獎座。（圖：臺銀提供）

憑藉此系統性作法，臺企銀成功取得「數位存款帳戶」、「享 e 貸個人信用貸款」及「全系列信用卡」三項產品的 ISO 14067 碳足跡認證，並獲得環境部核發的 6 項產品碳足跡標籤，在公股銀行中居冠。

這項創新也獲得國內外永續獎項肯定。在台灣永續能源研究基金會主辦的「2025 年亞太暨台灣永續行動獎」中，臺灣企銀囊括五項大獎，包括亞太永續行動獎銅獎一項，以及台灣永續行動獎銀獎三項與銅獎一項，展現其在環境保護、社會責任與公司治理三大面向的深度投入。

除了碳盤查機制，臺灣企銀也關注高齡客群的數位需求，推出「臺灣企銀樂齡 APP」，以大圖、大字、大按鈕設計，並加入貼心問候、跌倒偵測與緊急求助等功能，榮獲台灣永續行動獎銀獎。

另一方面，該行推動「中小企業淨零生態圈」專案，成立「淨零減碳聯合輔導平台」，協助中小企業啟動綠色轉型，並提供「臺企給力貸款」、「低碳化智慧化轉型發展貸款」及「機器設備升級貸款」等多項綠色融資方案。

在都市更新與信託領域，臺灣企銀連續六年參與「危老都更博覽會」，推廣融資與信託一條龍服務，並整合長照、醫療、法律與保險資源，協助銀髮族妥善安排資產與照護規劃，亦獲台灣永續行動獎銅獎肯定。