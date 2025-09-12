投信近5日買超個股
鉅亨網新聞中心
1. 投信累計買超 5 日的股票
華邦電 (2344-TW)、達麗 (6177-TW)、國泰金 (2882-TW)、京元電子 (2449-TW)、光寶科 (2301-TW)
2. 投信累計買超 4 日的股票
華邦電 (2344-TW)、京元電子 (2449-TW)、金像電 (2368-TW)、國泰金 (2882-TW)、光寶科 (2301-TW)
3. 投信累計買超 3 日的股票
華邦電 (2344-TW)、金像電 (2368-TW)、國泰金 (2882-TW)、強茂 (2481-TW)、緯創 (3231-TW)
4. 投信累計買超 2 日的股票
華邦電 (2344-TW)、國泰金 (2882-TW)、強茂 (2481-TW)、緯創 (3231-TW)、富邦金 (2881-TW)
5. 投信當日 (11) 買超的股票
華邦電 (2344-TW)、緯創 (3231-TW)、強茂 (2481-TW)、光寶科 (2301-TW)、金像電 (2368-TW)
