1. 投信累計買超 5 日的股票
華邦電 (2344-TW)、達麗 (6177-TW)、國泰金 (2882-TW)、京元電子 (2449-TW)、光寶科 (2301-TW)

2. 投信累計買超 4 日的股票
華邦電 (2344-TW)、京元電子 (2449-TW)、金像電 (2368-TW)、國泰金 (2882-TW)、光寶科 (2301-TW)

3. 投信累計買超 3 日的股票
華邦電 (2344-TW)、金像電 (2368-TW)、國泰金 (2882-TW)、強茂 (2481-TW)、緯創 (3231-TW)

4. 投信累計買超 2 日的股票
華邦電 (2344-TW)、國泰金 (2882-TW)、強茂 (2481-TW)、緯創 (3231-TW)、富邦金 (2881-TW)


5. 投信當日 (11) 買超的股票
華邦電 (2344-TW)、緯創 (3231-TW)、強茂 (2481-TW)、光寶科 (2301-TW)、金像電 (2368-TW)
 

台股首頁我要存股
華邦電25.45+1.80%
達麗50+1.83%
國泰金65.5+1.71%
京元電子166+0.00%
光寶科163-1.51%
金像電487-1.32%
強茂73.2+4.42%
緯創120+0.84%
富邦金88.5+1.84%

