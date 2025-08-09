鉅亨速報 - Factset 最新調查：看準科技BZ-US的目標價調升至23.46元，幅度約4.48%
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對看準科技(BZ-US)提出目標價估值：中位數由22.45元上修至23.46元，調升幅度4.48%。其中最高估值26.73元，最低估值19.17元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予看準科技評價：積極樂觀20位、保持中立2位、保守悲觀1位。
看準科技今(9日)收盤價為21.23元。近5日股價上漲4.48%，標普指數上漲0.01%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
