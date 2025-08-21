鉅亨速報 - Factset 最新調查：看準科技BZ-US的目標價調升至24.71元，幅度約5.33%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對看準科技(BZ-US)提出目標價估值：中位數由23.46元上修至24.71元，調升幅度5.33%。其中最高估值27.71元，最低估值20.32元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予看準科技評價：積極樂觀20位、保持中立2位、保守悲觀1位。
看準科技今(21日)收盤價為22.08元。近5日股價下跌5.33%，標普指數下跌0.53%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
