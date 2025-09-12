盤中速報 - Numeraire大漲19.5%，報19.18美元
鉅亨網新聞中心
Numeraire(NMR)在過去 24 小時內漲幅超過19.5%，最新價格19.18美元，總成交量達0.51億美元，總市值1.43億美元，目前市值排名第 112 名。
近 1 日最高價：22美元，近 1 日最低價：15.65美元，流通供給量：7,514,702。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+20.84%
- 近 1 月：+85.58%
- 近 3 月：+90.04%
- 近 6 月：+95.67%
- 今年以來：-3.94%
