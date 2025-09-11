亞太暨台灣永續行動獎 土地銀行首次參加奪4大獎項

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-11 19:33

‌



財團法人台灣永續能源研究基金會持續舉辦「亞太暨台灣永續行動獎」，表揚各界在實踐聯合國 17 項永續發展目標（SDGs）工作上之卓越成果及貢獻，於今（11）日結合「2025 亞太永續博覽會」舉行頒獎典禮，以公開表揚各得獎企業及團體，土地銀行首次參賽即一舉囊括四大獎項。

土地銀行榮獲「2025亞太暨台灣永續行動獎」，由財政部次長謝鈴媛(左)頒獎予土銀副總經理蔡慈瑛(中)，右為台灣永續能源研究基金會董事長簡又新。（圖：土銀提供）

土地銀行今年有備而來，首次參與亞太暨台灣永續行動獎即囊括多項殊榮，展現深耕永續與實踐社會共融的努力成果，在「亞太永續行動獎（APSAA）」評選中受國際評審肯定，以「Building Sustainable Cities with Finance」主題聚焦不動產授信、都市更新、綠色金融及引導資金投入永續城市發展之內容獲得銀級獎項。

‌



另於「臺灣永續行動獎（TSAA）」評選中，以「土銀深耕羽動校園」主題獲銀級獎項，以「都更信託，永續共榮」、「科技創新防範金融犯罪」二項主題分別獲得銅級獎項之肯定，展現土地銀行在推廣羽球運動、運用都市更新信託協助危老房屋翻轉重生、及善用金融科技強化防制洗錢與打擊資恐等多面向之亮眼永續實績。

此外，土地銀行秉持「取之於社會、用之於社會」的核心價值，攜手臺灣石虎保育協會、喜憨兒社會福利基金會及臺灣濕地保護聯盟等團體，舉辦友善農作、送愛到偏鄉及溼地環境教育等系列活動，以上眾多之努力成果，於今年 6 月並獲頒「旺旺中時金融服務評鑑大賞」永續類「企業社會責任獎」與服務類「樂齡友善獎」之雙重肯定。