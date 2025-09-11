search icon



盤中速報 - 雪崩代幣大漲8.06%，報28.82美元

鉅亨網新聞中心


雪崩代幣(AVAX)在過去 24 小時內漲幅超過8.06%，最新價格28.82美元，總成交量達2.26億美元，總市值121.66億美元，目前市值排名第 12 名。

近 1 日最高價：29.99美元，近 1 日最低價：26.38美元，流通供給量：422,275,285。

Avalanche與大部分公鏈不同，由三條平行公鏈所組成：P鏈，負責數據資料和驗證的平台鏈；X鏈，主要資產和交易資產的交易鏈：C鏈，處理智能合約互動的合約鏈。雪崩協議將經典共識協定和中本聰共識協定合併成一個全新的協議，具有高擴展性、高拜占庭容錯、低資源浪費、低成本的特點。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+20.98%
  • 近 1 月：+28.52%
  • 近 3 月：+35.79%
  • 近 6 月：+67.28%
  • 今年以來：-22.47%

