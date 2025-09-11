研調：MiniLED出貨量2024年年增20% TV應用拓展成主要動能
鉅亨網記者吳承諦 台北
根據 Counterpoint 最新報告指出，2024 年全球 MiniLED 出貨量年增 20%，主要受 TV 應用推動，在平板方面，MiniLED 於 2022 年達到最高滲透率，但隨著 iPad Pro 將自 2025 年起全面轉向 OLED，MiniLED 在此應用將歸零。
與此同時，Apple 的 MacBook Pro 持續在 MiniLED 筆電市場保持領先地位，14.2 吋與 16.2 吋 MacBook Pro 的總面板出貨量於 2024 年成長 10%。不過，預計 Apple 將於 2027 年開始在筆電採用 OLED，這將對 MiniLED 筆電市場的成長帶來重大衝擊。
在顯示器應用方面，MiniLED 面板於 2023 年出貨量年增超過 90%，並將在 2029 年前再小幅成長 3%。Apple 預計將於 2026 年底推出 27 吋 MiniLED 顯示器，屆時有望帶動其他品牌跟進採用。
2024 年 MiniLED TV 出貨量接近翻倍，中國品牌如 TCL 和海信積極導入並推廣 MiniLED；相較之下，南韓巨頭三星與 LG 因競爭力不足而出現出貨下滑。值得關注的還有小米，雖然較晚進入 MiniLED 領域，但憑藉品牌影響力與產品策略，其 2024 年表現亮眼，預計 2025 年仍將延續這一成長趨勢。
對於市場動態，Counterpoint 研究副總監 Leo Liu 評論，中國主要電視品牌在 MiniLED TV 的導入上非常積極，特別是在 COB 設計的應用。COB 的大規模採用大幅降低了 MiniLED 的生產成本。
Leo Liu 指出，在此優勢下，電視廠商正積極推出 RGB MiniLED TV。憑藉卓越的色彩表現和未來降價空間，RGB MiniLED 已在電視市場對 OLED 造成強大競爭壓力。在主要品牌的積極推廣下，RGB MiniLED TV 未來幾年將迎來爆發性成長。
延伸閱讀
下一篇