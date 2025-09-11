鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-11 12:15

根據 Counterpoint 最新報告指出，2024 年全球 MiniLED 出貨量年增 20%，主要受 TV 應用推動，在平板方面，MiniLED 於 2022 年達到最高滲透率，但隨著 iPad Pro 將自 2025 年起全面轉向 OLED，MiniLED 在此應用將歸零。

研調：MiniLED出貨量2024年年增20% TV應用拓展成主要動能。(圖：shutterstock)

與此同時，Apple 的 MacBook Pro 持續在 MiniLED 筆電市場保持領先地位，14.2 吋與 16.2 吋 MacBook Pro 的總面板出貨量於 2024 年成長 10%。不過，預計 Apple 將於 2027 年開始在筆電採用 OLED，這將對 MiniLED 筆電市場的成長帶來重大衝擊。

在顯示器應用方面，MiniLED 面板於 2023 年出貨量年增超過 90%，並將在 2029 年前再小幅成長 3%。Apple 預計將於 2026 年底推出 27 吋 MiniLED 顯示器，屆時有望帶動其他品牌跟進採用。

2024 年 MiniLED TV 出貨量接近翻倍，中國品牌如 TCL 和海信積極導入並推廣 MiniLED；相較之下，南韓巨頭三星與 LG 因競爭力不足而出現出貨下滑。值得關注的還有小米，雖然較晚進入 MiniLED 領域，但憑藉品牌影響力與產品策略，其 2024 年表現亮眼，預計 2025 年仍將延續這一成長趨勢。

對於市場動態，Counterpoint 研究副總監 Leo Liu 評論，中國主要電視品牌在 MiniLED TV 的導入上非常積極，特別是在 COB 設計的應用。COB 的大規模採用大幅降低了 MiniLED 的生產成本。