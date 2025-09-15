鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-15 15:32

‌



花蓮沛恩協會守護偏鄉孩子，透過陪讀與陪伴助力孩子逐夢。(圖：沛恩協會提供)

2016 年花蓮豐田長老教會牧師拜訪豐山國小，當時觀察到社區孩童有隔代教養、課後無人照顧，甚至出現毒品問題，因此開辦課後陪讀班，提供孩子一個安全的課後去處，也是社團法人花蓮縣沛恩關懷協會的前身。

隨著服務學童人數增加，2021 年 10 月 3 日，在豐田教會會友籌備下，「社團法人花蓮縣沛恩關懷協會」正式成立，主要致力於課後陪讀與陪伴照顧的服務，今年開始新增「個案服務」，為有特殊需求的學童或家庭，提供更深入的協助。

‌



沛恩協會主要的服務範圍在花蓮縣壽豐鄉，學生多來自豐山國小，也有壽豐國中的青少年。協會主任盛懿說明，協會每年 9 月會透過一年級老師發放報名表給學生，每年開放 4 至 5 個名額，收到申請後會進行家訪評估，並依個案需求，提供課後陪讀或更深入的個案服務。

盛懿觀察，陪讀班裡的學童，學童家長多從事觀光或餐飲業，陪伴孩子時間較少，加上去年 0403 大地震重創花蓮觀光業，讓許多家庭經濟陷入不穩定的困境。除了經濟壓力，也有新住民媽媽因語言不通，難以指導孩子作業，且父親多外出工作，無暇陪伴孩子。

盛懿指出，這些家庭多屬中低收入戶，日常生活優先顧及三餐開銷，無力顧及孩子的教育與發展，因此當孩子沈迷於手機，家長通常也無能為力。

因此沛恩協會以「課後陪讀及陪伴照顧」為服務核心，減少孩子沈迷手機的時間，同時，補足家長因工作無法長期陪伴孩子的缺口，協會不僅監督課業，更多的是給予孩子與情感上的陪伴。

沛恩協會今年更進一步推出「個案服務」，若學童的家庭因故需要經濟扶助、物資，或因突發事故需急難救助金時，協會能提供相關協助。

沛恩協會陪讀班目前國小加上國中的學生共有 48 位，除協助學生在校課業，為讓偏鄉孩子能接觸多元領域，協會也安排多樣化的課程，讓學生有不同的生活體驗，包括攀岩、直排輪課程。同時，為培養團隊合作與探索自然，也專為 6 年級與國中學生舉辦戶外活動，如露營、騎單車等活動。

沛恩協會舉辦騎單車活動，讓孩子有更多生活體驗。(圖：沛恩協會提供)

盛懿進一步提到，為幫助對學業較不感興趣，或是對未來感到迷茫的國中生認識自我，協會也為舉辦「職涯探索」活動，邀請各行各業人士進行職涯分享，協助孩子探索未來方向。

不過盛懿也談到營運上的困難，人力方面，雖有東華大學的志工協助，但因學生人數多，老師與社工人力皆不足。經費方面，須支應餐詞費用及人事成本，但目前多依賴與合作的基金會申請經費，經費來源相對不穩定，期望有社會大眾的穩定捐款，以減輕經費壓力。

盛懿也提到，政府提供的青少年服務，多集中在花蓮市區，偏鄉青少年資源相對缺乏，呼籲政府建立協助偏鄉青少年的服務據點。

盛懿說「沛恩協會目標是持續陪伴孩子成長，幫助他們脫離貧窮環境」，助力孩子建立正向的自我價值與認同，找到自己的優勢、興趣與夢想，希望協會成為孩子們的支持系統，引導他們對未來有更明確的方向。