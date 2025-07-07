鉅亨速報 - Factset 最新調查：美高梅度假村國際(MGM-US)EPS預估上修至2.13元，預估目標價為44.50元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對美高梅度假村國際(MGM-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.08元上修至2.13元，其中最高估值3.04元，最低估值1.73元，預估目標價為44.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.04(3.04)
|3.45
|4.25
|3.28
|最低值
|1.73(1.73)
|1.79
|2.17
|3.28
|平均值
|2.26(2.24)
|2.58
|3.06
|3.28
|中位數
|2.13(2.08)
|2.64
|2.97
|3.28
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|173.07億
|177.79億
|184.03億
|179.05億
|最低值
|168.00億
|166.43億
|167.44億
|179.05億
|平均值
|171.47億
|173.91億
|177.82億
|179.05億
|中位數
|171.85億
|174.58億
|179.38億
|179.05億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.02
|2.41
|3.49
|3.19
|2.40
|營業收入
|51.62億
|96.80億
|131.27億
|161.64億
|172.41億
詳細資訊請看美股內頁：
美高梅度假村國際(MGM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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