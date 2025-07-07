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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美高梅度假村國際(MGM-US)EPS預估上修至2.13元，預估目標價為44.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對美高梅度假村國際(MGM-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.08元上修至2.13元，其中最高估值3.04元，最低估值1.73元，預估目標價為44.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.04(3.04)3.454.253.28
最低值1.73(1.73)1.792.173.28
平均值2.26(2.24)2.583.063.28
中位數2.13(2.08)2.642.973.28

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值173.07億177.79億184.03億179.05億
最低值168.00億166.43億167.44億179.05億
平均值171.47億173.91億177.82億179.05億
中位數171.85億174.58億179.38億179.05億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.022.413.493.192.40
營業收入51.62億96.80億131.27億161.64億172.41億

詳細資訊請看美股內頁：
美高梅度假村國際(MGM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMGM

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