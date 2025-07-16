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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美高梅度假村國際(MGM-US)EPS預估下修至2.09元，預估目標價為47.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對美高梅度假村國際(MGM-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.13元下修至2.09元，其中最高估值3.04元，最低估值1.9元，預估目標價為47.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.04(3.04)3.454.253.28
最低值1.9(1.88)2.042.513.28
平均值2.27(2.27)2.643.143.28
中位數2.09(2.13)2.643.13.28

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值174.23億178.91億185.22億179.05億
最低值167.67億170.56億171.80億179.05億
平均值171.70億174.71億179.10億179.05億
中位數172.05億174.76億179.62億179.05億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.022.413.493.192.40
營業收入51.62億96.80億131.27億161.64億172.41億

詳細資訊請看美股內頁：
美高梅度假村國際(MGM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMGM

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