鉅亨速報 - Factset 最新調查：美高梅度假村國際MGM-US的目標價調升至46.5元，幅度約3.33%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對美高梅度假村國際(MGM-US)提出目標價估值：中位數由45元上修至46.5元，調升幅度3.33%。其中最高估值59元，最低估值35元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予美高梅度假村國際評價：積極樂觀17位、保持中立6位、保守悲觀0位。
美高梅度假村國際今(26日)收盤價為33.88元。近5日股價上漲3.33%，標普指數上漲1.86%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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