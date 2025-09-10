盤中速報 - Hifi Finance大漲76.06%，報0.09美元
鉅亨網新聞中心
Hifi Finance(HIFI)在過去 24 小時內漲幅超過76.06%，最新價格0.09美元，總成交量達0.29億美元，總市值0.13億美元，目前市值排名第 213 名。
近 1 日最高價：0.11美元，近 1 日最低價：0.05美元，流通供給量：141,872,805。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-11.71%
- 近 1 月：-31.79%
- 近 3 月：-28.81%
- 近 6 月：-80.60%
- 今年以來：-89.06%
