鉅亨速報

盤後速報 - 五福(2745)次交易(11)日除息6.5元，參考價114.5元

鉅亨網新聞中心


五福(2745-TW)次交易(11)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.5元。

首日參考價為114.5元，相較今日收盤價121.00元，息值合計為6.5元，股息殖利率5.37%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/11 121.00 6.5 5.37% 0.0
2024/08/15 95.1 3.5 3.68% 0.0
2020/08/19 15.6 0.3 1.92% 0.0
2019/08/08 20.1 0.3 1.49% 0.0
2018/08/09 27.55 1.7644 6.4% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

