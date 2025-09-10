盤後速報 - 五福(2745)次交易(11)日除息6.5元，參考價114.5元
五福(2745-TW)次交易(11)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.5元。
首日參考價為114.5元，相較今日收盤價121.00元，息值合計為6.5元，股息殖利率5.37%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/11
|121.00
|6.5
|5.37%
|0.0
|2024/08/15
|95.1
|3.5
|3.68%
|0.0
|2020/08/19
|15.6
|0.3
|1.92%
|0.0
|2019/08/08
|20.1
|0.3
|1.49%
|0.0
|2018/08/09
|27.55
|1.7644
|6.4%
|0.0
