鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：川湖(2059-TW)EPS預估下修至87.42元，預估目標價為3450元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對川湖(2059-TW)做出2025年EPS預估：中位數由88.23元下修至87.42元，其中最高估值91.13元，最低估值84.77元，預估目標價為3450元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值91.13(96.4)142.3190.67
最低值84.77(84.77)115.17125.97
平均值87.73(88.52)128.94148.58
中位數87.42(88.23)129.82138.84

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值17,507,00023,476,00030,485,530
最低值16,938,00019,130,00020,773,000
平均值17,213,10021,228,82024,444,410
中位數17,153,00021,415,00023,259,560

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS64.5928.3842.5621.75
營業收入
(單位：新台幣千元)		10,129,3015,762,9717,798,6316,341,989

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2059/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

