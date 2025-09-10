弱者出局！中國9款車 一個月僅賣掉1輛

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-10 09:22

懂車帝公布的上險量數據顯示，剛剛過去的 8 月，中國汽車市場呈現「強者恆強，弱者出局」的激烈分化態勢。

（圖：Shutterstock）

據《第一財經》周二（9 日）報導，今年 8 月，共有 650 款車型有零售數據，最高的吉利星願交付了 46,057 輛，也是唯一交付超過 4 萬的車型。

此外，特斯拉 model Y 和五菱宏光 MINI EV 的交付量也是 3 萬以上。前十名車型總交付量達到 290,348 輛。

8 月零售銷量在 10,000 輛以上者共計 65 款車，約佔總車型 10%，其中既有一些經典熱銷車型，也有如樂道 L90、零跑 B01、風雲 A9L 等新款產品。

車市分化的另一端，是一些車型交付不斷萎縮，甚至接近退出市場。

有 31 款車的交付量在個位數，其中 9 款車的零售銷量只有 1 輛。

這些銷量 1 輛的車型中，既有比亞迪仰望 U9 這樣的人民幣百萬級豪車，也不乏一汽豐田奕澤 IZOA、北京現代菲斯塔、廣汽本田極湃 1 這樣十多萬級別的主流市場車型。

一汽豐田奕澤 IZOA 今年總交付量 154 輛，北京現代菲斯塔今年總零售銷量 59 輛。

廣汽本田的極湃 1 今年 1 月還交付 777 輛，2 月就掉到 8 輛。極湃 1 今年 5～8 月的零售銷量分別為 2 輛、1 輛、0 輛、1 輛。