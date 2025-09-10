鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-10 09:33

‌



聯準會下周二 (16 日) 起一連兩天舉行利率會議，但目前市場關注的是，白宮經濟顧問委員會主席 Stephen Miran 能否及時履職。

Fed利率會議倒數計時！川普親信米蘭提名確認艱難 下周降息希望渺茫？（圖：Shutterstock）

作為川普親信的 Miran 被視為推動降息的關鍵一票，但目前他的提名確認進程面臨重重阻礙，能否趕在 Fed 下周開會前上任仍是未知數。

‌



多位美國參議員直言，讓 Miran 及時就位參與下周利率投票的機率微乎其微。懷俄明州共和黨參議員 Cynthia Lummis 指出，即便共和黨尋求修改提名程序部分環節，整個過程仍需要耗費大量時間。

美國參院銀行委員會預計在美東時間周三 (10 日) 對 Miran 提名進行投票，民主黨料將一致反對，但共和黨恐以 13 比 11 的多數通過該委員會投票。

不過，美國參院全體投票的推進速度仍不明朗，即使共和黨以 53 比 47 的票數控制參議院。理論上，Miran 提名應可獲確認，但參議院規則複雜，程序推進存在變數。

按照常規，Fed 通常在周三中午前投票決定利率。熟悉確認程序的參議院共和黨助手稱，Miran 在國會獲確認最快可能在下周一 (15 日)，但參議院確認後還需川普簽署，且 Fed 要為米蘭舉行宣誓就職儀式。

根據史上最快紀錄，從參議院確認到聯準會宣誓就職為 4 個工作天，但目前參議院日程繁忙，北卡羅來納州共和黨參議員 Thom Tillis 表示，由於需要處理包括年度國防撥款法案在內的緊迫事務，「他們將不得不跳過很多環節，這禮拜會非常忙碌」。

若 Miran 最終就任，將與川普首任期內任命的兩位 Fed 理事鮑曼和沃勒共同影響決策，進一步拉高下周降息的可能性。

Miran 曾在川普首個任期內擔任財政部經濟政策顧問，也是資本管理公司高級策略師，被視為川普關稅政策「創造者」及經濟議程關鍵設計者。