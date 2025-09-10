search icon



Fed利率會議倒數計時！川普親信米蘭提名確認艱難 下周降息希望渺茫？

鉅亨網編譯陳韋廷


聯準會下周二 (16 日) 起一連兩天舉行利率會議，但目前市場關注的是，白宮經濟顧問委員會主席 Stephen Miran 能否及時履職。

cover image of news article
Fed利率會議倒數計時！川普親信米蘭提名確認艱難 下周降息希望渺茫？（圖：Shutterstock）

作為川普親信的 Miran 被視為推動降息的關鍵一票，但目前他的提名確認進程面臨重重阻礙，能否趕在 Fed 下周開會前上任仍是未知數。


多位美國參議員直言，讓 Miran 及時就位參與下周利率投票的機率微乎其微。懷俄明州共和黨參議員 Cynthia Lummis 指出，即便共和黨尋求修改提名程序部分環節，整個過程仍需要耗費大量時間。

美國參院銀行委員會預計在美東時間周三 (10 日) 對 Miran 提名進行投票，民主黨料將一致反對，但共和黨恐以 13 比 11 的多數通過該委員會投票。

不過，美國參院全體投票的推進速度仍不明朗，即使共和黨以 53 比 47 的票數控制參議院。理論上，Miran 提名應可獲確認，但參議院規則複雜，程序推進存在變數。

按照常規，Fed 通常在周三中午前投票決定利率。熟悉確認程序的參議院共和黨助手稱，Miran 在國會獲確認最快可能在下周一 (15 日)，但參議院確認後還需川普簽署，且 Fed 要為米蘭舉行宣誓就職儀式。

根據史上最快紀錄，從參議院確認到聯準會宣誓就職為 4 個工作天，但目前參議院日程繁忙，北卡羅來納州共和黨參議員 Thom Tillis 表示，由於需要處理包括年度國防撥款法案在內的緊迫事務，「他們將不得不跳過很多環節，這禮拜會非常忙碌」。

若 Miran 最終就任，將與川普首任期內任命的兩位 Fed 理事鮑曼和沃勒共同影響決策，進一步拉高下周降息的可能性。

Miran 曾在川普首個任期內擔任財政部經濟政策顧問，也是資本管理公司高級策略師，被視為川普關稅政策「創造者」及經濟議程關鍵設計者。

他在上周的聽證會上未明確表態是否支持降息，但稱通膨正在下降，且關稅不會扭轉這一趨勢。此外，他打算休無薪假留任白宮而非辭職，因其 Fed 理事任期只到明年 1 月底，此舉遭民主黨麻州參議員 Elizabeth Warren 抨擊「毫無獨立性」。

文章標籤

FedStephen Miran理事提名確認川普降息

