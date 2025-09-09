以色列首度下令加薩市全面撤離 國際壓力持續升溫

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-09 21:56

綜合外媒周二（9 日）報導，以色列軍方首度下令加薩市所有居民撤離，這是該地區自戰爭爆發以來首次針對整個區域的撤離令。此舉加劇國際社會對以色列軍事行動的批評，數個歐洲國家因轟炸行為宣布將承認巴勒斯坦建國。

以色列首度下令加薩市全面撤離，軍方空投傳單要求所有居民立即離開。(圖:Shutterstock)

以色列軍方周二向廢墟中的加薩市居民空投傳單，下令他們立即撤離。以色列總理內坦雅胡周一直接對加薩居民喊話：「把握這個機會，仔細聽我說：你們已經被警告了——離開那裡！」

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）周一表示，若哈瑪斯不釋放最後的人質並投降，軍方將摧毀加薩，以色列已召集數萬名預備役軍人，並宣稱控制了加薩市 40% 區域。

撤離令引發恐慌

撤離令在加薩走廊最大城市引發恐慌和混亂，居民表示沒有安全地方可以逃避轟炸。但許多人表示會留下，目前沒有大規模外流的跡象。

以色列軍方指示居民遷至南部海岸 Al-Mawasi 地區已過度擁擠的指定「人道主義區域」，但以色列也經常轟炸南部。

59 歲、育有 5 個孩子的母親 Um Samed 說，現在的選擇是「留下來死在加薩市家中，或遵從以色列命令離開加薩到南部送死」。

加薩衛生當局宣布將撤離兩家主要運作醫院 Al Shifa 和 Al Ahli，但表示醫生不會棄患者於不顧。

國際壓力升溫

面對以色列在加薩的轟炸，國際壓力持續升溫。數個歐洲國家表示，將在本月聯合國大會在紐約召開時承認巴勒斯坦建國。以色列及其主要盟友美國拒絕承認行動。