英美資源集團 (Anglo American plc) 與加拿大泰克資源有限公司 (Teck Resources Limited) 今日宣布，雙方已達成一項平等合併協議，將組建「英美泰克集團」(Anglo Teck)，旨在成為一家全球領先的關鍵礦產公司和全球前五大銅生產商。此項合併為礦業領域十多年來最大規模的交易之一。

英美資源與泰克資源合併 創建全球前五大銅生產商(圖:shutterstock)

根據協議條款，英美資源的股東將持有合併後公司約 62.4% 的股份，而泰克資源的股東將持有約 37.6% 的股份。作為交易的一部分，英美資源預計將向其股東支付約 45 億美元 (約每股 4.19 美元) 的特別股息。

此次合併預計將在 12 至 18 個月內完成，但仍需獲得慣例的完成條件及各國監管機構的批准。

合併後，英美泰克集團預計將提供超過 70% 的銅曝險，擁有六個世界級的銅資產組合，包括智利的 Collahuasi、Quebrada Blanca、Los Bronces，秘魯的 Quellaveco、Antamina，以及加拿大的 Highland Valley Copper。新公司還將保留其在優質鐵礦砂、鋅和作物營養品方面的增長選擇權。

此次合併的關鍵效益之一是預計將帶來顯著的協同效應。預計在交易完成後的第四年結束前，每年可實現約 8 億美元的稅前經常性協同效應，其中約 80% 有望在第二年結束前實現。

此外，透過優化相鄰的 Collahuasi 和 Quebrada Blanca 礦區的營運，預計從 2030 年至 2049 年，平均每年可額外產生 14 億美元的稅前基本 EBITDA 收益，並預期增加約 17.5 萬噸的年度銅產量。