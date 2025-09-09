鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-09 15:10

美國就業數據疲軟，降息預期升高，台股續創歷史新高，預料短期內指數漲多後，大型股將轉向整理格局，法人調節部位換股操作時，股價尚在中低位階的主流族群將受到資金青睞，具備話題性的中小型股有望受惠。根據 CMoney 統計至 8 日，台股上櫃股票型基金近一個月來績效表現，元大店頭基金、第一金店頭市場基金均上漲逾 15%，居於領先；群益店頭市場基金、PGIM 保德信店頭市場基金、新光店頭基金緊隨在後，上漲逾 10%，整體表現優異。

中小型股吸金！OTC指數衝高 店頭基金雙雄近一個月漲逾15%。（鉅亨網資料照）

法人指出，蘋果將於本周發表最新產品，國際半導體及台北國際航太暨國防工業展亦將於台灣陸續登場，基本面與題材面兼具，提升市場對於相關類股的關注度，可多留意 AI 題材、矽光子、特用化學、半導體設備、先進封裝及軍工概念股等族群。

目前觀察，台股近期走勢受聯準會降息動作影響大，短期內股價波動幅度增加，投資人可以考慮將資金轉向基期相對低，當前技術指標強於大盤的店頭市場基金，適度在以大型股為主的資產組合中分散布局中小型股，掌握超額報酬的機會。

第一金店頭市場基金經理人楊秀珍指出，美中呈現長期競爭態勢，在未來產業佔據先機顯得格外重要。AI 科技無疑是當前最炙手可熱的領域，各國政府競相推出優惠政策，主要 CSP 逐年提升雲端服務支出，直接帶動伺服器、半導體等相關產業榮景，且為了驅動 AI 算力，能源事業投資持續擴張。