小米集團前 REDMI 品牌總經理王騰今 (9) 日早上在微博上表示，關於他的離職在網上看到很多謠言，都是假消息，簡直離譜。他並澄清未竊取公司機密出售，沒有收人錢財，有失職行為，在深刻反省中，但沒有做違法行為，並請各界多關心小米未來要上市的新品。

小米高層大地震！傳因洩密遭辭退 王騰發聲闢謠：未竊取公司機密出售 沒有收人錢財

小米集團職業道德委員會昨日晚間發佈內部通報，中國區市場部員工王騰因洩露公司機密資訊、存在利益衝突等嚴重違規違紀行為，被給予辭退處分。小米一直秉持著「真誠、熱愛」核心價值觀，對違規違紀行為堅持「零容忍、全覆蓋、無禁區」態度，發現一起查處一起，集團職業道德委員會將依規依法加強查處力度。

根據公開資料，王騰在 2016 年加入小米，曾擔任 REDMI 市場部總經理、REDMI 品牌總經理等職，被辭退前為小米中國區市場部總經理、REDMI 品牌總經理。目前小米內部系統顯示其辦公帳號已停用。

昨晚 11 點多，王騰也在微博發文致歉稱，過去犯了錯誤，接受應有代價，感謝雷總及公司領導多年培養信任，雖不捨但會離開，未來仍會支持小米和 REDMI，還表示會先休息再重新開始。

王騰 2016 年加入小米擔任產品總監，後轉入 REDMI 團隊，主導開發 REDMI K40 系列等機型，還輪調至小米河南分公司負責銷售，2023 年 9 月重返總部後職位不斷晉升，成為小米手機業務核心管理者之一。