鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-09 14:18

最新數據顯示，今年 8 月 TikTok Shop 在全球多個市場銷售額大幅增長，再次凸顯 TikTok Shop 作為新一代電商平台的強勁勢頭。

越壓越強！美國封禁、印尼禁令、歐盟罰款擋不住 TikTok Shop 8月多國市場熱賣（圖：Shutterstock）

儘管面臨美國「不賣就禁」法案與關稅政策變動的雙重壓力，TikTok Shop 美國站上月銷售表現依然亮眼，熱門品項如美妝個護、女裝與女士內衣、保健品銷售額分別年增 18%、24% 和 13%，推動 TikTok Shop 美國站總銷售額達到 8.7 億美元，月增 19%。

與此同時，其他主要市場也交出了不錯的成績單。英國站商品成交金額 (GMV) 小漲 3% 至 1.2 億美元，作為第二大市場的印尼銷售額月增 3% 至 7.9 億美元，菲律賓、越南、馬來西亞、新加坡、巴西及墨西哥等新興市場 GMV 均有不同程度增長，但泰國站銷售額卻逆勢下滑 20%，降至 9.8 億美元。

回顧過去幾年，TikTok Shop 的全球化之路充滿挑戰。2023 年底印尼一度頒布社交電商禁令，導致平台暫時關停，美國市場的封禁風波多次延期，歐盟也因數據隱私問題對平台開出多筆罰款，但這些挫折並未阻擋 TikTok Shop 前行的腳步，反而在複雜多變的全球電商環境中，展現出強韌的生命力與適應力。

今年以來，TikTok Shop 在多個市場穩健增長，美國區年中大促銷表現強勁，爆發係數較去年黑色星期五成長 150%，英國市場美容健康、家居廚房及食品飲料等細分領域銷售火爆。新興市場同樣表現搶眼，日本開站即迎來 GMV 近 150% 的增長，歐盟四國在夏季促銷期單日 GMV 最高暴增 300%。

TikTok Shop 的成功，源於其與亞馬遜、沃爾瑪等傳統電商截然不同的商業模式，也就是以內容為核心，透過強大的短影音與直播生態，有效提升商品曝光與轉化率。

數據顯示，TikTok 行動端海外月活躍用戶 (MAU) 在今年 5 月突破 10 億，穩居全球短影音社交平台之首。

據 Sensor Tower 與 Momentum Works 等機構數據，TikTok Shop 的短影音帶貨占比已達 63%，直播電商增速高達 350%。美國站今年上半年交易總額達 58 億美元，年增率 91%，其中直播與跟短影音分別貢獻 14% 與 50% 的 GMV，且比重還在快速提升。

品牌方面，POP MART、OG TEA、P.Louise 等企業均藉助 TikTok 平台創下銷售佳績。

隨著全球社交平台電商滲透率不斷提高，到 2028 年，相關收入料將突破 1 兆美元。