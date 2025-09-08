樺漢8月營收108億元小幅月增 下半年各事業成長「有信心」

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-09-08 20:35

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今 (8) 日公告 8 月營收 108.3 億元，月增 2.4%、年減 17.2%；累計今年前 8 月營收 905.6 億元，年減 3.5%，公司表示，營運動能穩健、對下半年各事業體的業務與成長保持信心。

樺漢董事長朱復銓。(鉅亨網資料照)

樺漢三大事業體 8 月營收表現，工控設計事業營收 25.3 億元，月減 4.2%、年增 3.0%；品牌通路事業營收 43.7 億元，月增 4.0%、年減 15.9%，年減主因受體歐洲子公司充電樁模組出售業務影響。

系統整合事業營收 39.3 億元，月增 5.2%、年減 27.5%，樺漢說明，8 月受美國工程完工及認列時點影響，但手中訂單能見度依舊良好，預期未來可逐步回復至高峰期。