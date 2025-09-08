鉅亨速報 - Factset 最新調查：百和(9938-TW)EPS預估下修至4.47元，預估目標價為64.3元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對百和(9938-TW)做出2025年EPS預估：中位數由4.51元下修至4.47元，其中最高估值6.77元，最低估值4.21元，預估目標價為64.3元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|最高值
|6.77(6.77)
|8.08
|最低值
|4.21(4.21)
|5.02
|平均值
|4.72(4.89)
|5.69
|中位數
|4.47(4.51)
|5.28
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|最高值
|16,181,000
|17,526,000
|最低值
|15,630,000
|16,460,000
|平均值
|15,883,830
|16,967,250
|中位數
|15,867,000
|16,941,500
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|4.75
|1.95
|5.1
|6.91
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|15,458,568
|12,445,203
|16,270,386
|18,287,786
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9938/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
