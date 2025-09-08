鉅亨速報 - Factset 最新調查：百和(9938-TW)EPS預估下修至4.47元，預估目標價為64.3元

search icon



根據FactSet最新調查，共8位分析師，對百和(9938-TW)做出2025年EPS預估：中位數由4.51元下修至4.47元，其中最高估值6.77元，最低估值4.21元，預估目標價為64.3元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年
最高值6.77(6.77)8.08
最低值4.21(4.21)5.02
平均值4.72(4.89)5.69
中位數4.47(4.51)5.28

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年
最高值16,181,00017,526,000
最低值15,630,00016,460,000
平均值15,883,83016,967,250
中位數15,867,00016,941,500

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS4.751.955.16.91
營業收入
(單位：新台幣千元)		15,458,56812,445,20316,270,38618,287,786

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9938/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

