〈台塑四寶業績〉關稅、匯兌雙重壓力 Q2四寶全虧共250億元 上半年轉虧

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-07-10 18:33

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台塑 (1301-TW) 四寶今 (10) 日公告今年自結第 2 季財報，受到關稅戰談判膠著影響大環境不明，加上中東衝突動盪、台幣匯兌美元第 2 季狂升約 11%，台塑、南亞 (1303-TW)、台化 (1326-TW)、台塑化 (6505-TW) 皆面臨匯損壓力，總計台塑四寶第 2 季合計淨損約 250.7 億元，也將首季獲利 37.45 億元全數吃光，今年上半年由盈轉虧。

關稅不確定、匯兌雙重壓力，台塑四寶Q2全數虧損逾250億元。(圖：shutterstock)

台塑四寶第 2 季每股虧損相比較，台塑、台化每股淨損都超過 1 元，台塑化每股淨損 0.79 元，本業獲利的南亞每股淨損 0.52 元最少。

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台塑 Q2 淨損 66 億元 EPS-1.04 元

台塑第 2 季合併營業額 453 億元，比上季減少 18 億元，衰退 3.9％，稅後淨損 66 億元，每股淨損 1.04 元。主要第 2 季在 OPEC + 產油國決議增產下，帶動原油及乙、丙烯價格下跌，加上中國新增石化產能持續開出，行情走弱，主產品平均價格比第 1 季下跌，幅度介於 5~19％。

南亞 Q2 匯損 23.5 億元 EPS-0.52 元

南亞則在第 2 季本業受惠於 AI 產業擴大投資，相關材料需求持續成長，使電路板等電子材料產品利潤提高，再加上關稅暫緩期內急單貢獻，帶動各產品銷售量及獲利增加。本業營業利益 13.1 億元較上季好轉，但因台幣兌美元急升，產生轉投資台塑化收益高額匯兌損失，侵蝕了整體利益，總計外幣共匯損 23.5 億元，稅後淨損 41.2 億元，單季每股淨損 0.52 元。

台塑化 Q2 淨損 75.05 億元 EPS-0.79 元

台塑化第 2 季自結稅後純益淨損 75.05 億元，每股稅後淨損 0.79 元。主要受到國際油品與金融市場波動劇烈，杜拜原油均價比第 1 季下跌每桶 10 美元，跌幅增加而產生購料與存貨損失。

台化 Q2 淨損 68.21 億元 EPS-1.15 元